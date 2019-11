Nigeria: 20 personnes écrasées à mort par un camion poursuivi par la police

Les victimes de l’accident qui ont été écrasées par la remorque poursuivie par la police après que son chauffeur "a refusé de leur offrir de l’argent", ont été évacuées vers un hôpital.



Selon le Daily Post, certains habitants de la communauté ont déclaré que la police leur avait dit qu’ils poursuivaient le chauffeur du camion pour le transport de marchandises suspectées d’être du riz étranger.



"Mais il n’y avait pas de riz étranger dans le camion, c’était des produits de ferme. Le chauffeur a déclaré qu’ils le poursuivaient pour avoir refusé de leur donner de l’argent à un poste de contrôle monté par la police", a déclaré Umar Shehu, un habitant de la communauté.



Salisu Ibrahim, étudiant, a également raconté comment il avait échappé au camion.



"Je ne savais pas ce qui s’était passé, mais nous avons soudainement vu le camion arriver rapidement et la fourgonnette de la police le poursuivait. Nous tous dans le Keke Napep (trycicle), avons tous sauté à l’eau et pris la fuite. Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et le camion a commencé à heurter d’autres Keke Napep et à écraser des personnes sous nos yeux. C’était horrible", a déclaré Ibrahim.