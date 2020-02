Nigeria: 36 millions de Nairas promis à tout scientifique qui trouvera un remède contre le coronavirus

Le ministre des Sciences et de la Technologie, le Dr Ogbonnaya Onu a fait la promesse jeudi à Abuja lors d’une cérémonie de départ de l’un des directeurs du ministère, Engr A Oyefeso, qui prenait sa retraite de la fonction publique.



Onu a déclaré que le Nigeria devait penser à prendre de l’avance sur les autres afin de prévenir l’épidémie.



Il a déclaré que le gouvernement accorderait plus de soutien financier aux scientifiques nigérians pour les aider à trouver des remèdes et des solutions à certaines des maladies et des problèmes qui ravagent le pays.



«Nous promettons à tout scientifique nigérian qui trouvera le remède pour prévenir le Coronavirus 36 millions de nairas”



«Nous avons beaucoup d’herbes dans le pays, et qui sait que le remède à la maladie pourrait être dans nos forêts.



«Nous mettons nos scientifiques au défi de trouver un remède contre la maladie et le pays les honorera de manière appropriée.»