Accueil Envoyer Partager sur facebook Nigeria: 5 personnes qui prétendent avoir contracté le coronavirus ont été arrêtées Rédigé par Mamadou Mangane le 7 Février 2020 à 09:33 La police d’Abuja au Nigeria a arrêté cinq personnes qui ont envahi l’hôpital général de Wuse avec de fausses allégations d’avoir contracté le coronavirus .





Les suspects, qui sont des résidents d’Abuja, ont été transférés au poste de police divisionnaire de la zone 3 de Wuse.



L’officier des relations publiques du commandement, DSP Anjuguri Manza, a déclaré que les suspects, Peggy Shandi (M), Abayomi Adedoyin (M), David Gold Enemigin (M) Priscilla AJesola (F) et Jacob Oji (M) prétendaient jouer un script sur le virus à l’insu ou sans l’autorisation des autorités compétentes de la FCTA.



Il a déclaré que les prétendus farceurs s’étaient rendus à l’hôpital du district de Wuse, affirmant que l’un d’entre eux avait été infecté par le coronavirus, une action qui a provoqué la panique et la confusion ainsi qu’une interruption de la prestation normale des services de santé à l’hôpital.



Selon Manza, des enquêtes sur les activités des suspects étaient en cours.



Cependant, le Département de la santé publique de la FCT a une fois de plus réitéré qu’il n’y a aucun cas confirmé de coronavirus dans la FCT et a conseillé aux résidents de rester calmes.



Une membre de l’équipe médicale a décrit l’action des prétendus farceurs comme très risquée car elle était capable de créer un pandémonium, en particulier dans un environnement hospitalier où l’action a eu lieu.

Selon elle, si de telles fausses informations étaient publiées sur les réseaux sociaux, cela causerait de grands dommages non seulement au FCT mais au pays dans son ensemble.



Peggy Shandi, l’une des suspects, a noté que leur action était une farce sur le coronavirus, et rien de plus, mais le commandement de la police de la FCT a déclaré qu’il enquêtait toujours sur l’affaire et, à la conclusion, les suspects seraient inculpés. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Sept morts de la fièvre du Congo dans le centre du Mali Destitution: Trump célèbre son acquittement et se déchaîne contre les démocrates