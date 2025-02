Nigéria : 82 terroristes présumés tués et 198 autres arrêtés en une semaine Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Février 2025 à 02:08 | | 0 commentaire(s)|

Au moins 82 terroristes présumés ont été tués et 198 autres arrêtés par les troupes nigérianes au cours de la semaine dernière lors de diverses opérations anti-terroristes à travers le pays, a appris Xinhua samedi auprès de l’armée. Un total de 93 otages ont été sauvés durant cette période, selon un communiqué publié par le […] Au moins 82 terroristes présumés ont été tués et 198 autres arrêtés par les troupes nigérianes au cours de la semaine dernière lors de diverses opérations anti-terroristes à travers le pays, a appris Xinhua samedi auprès de l’armée. Un total de 93 otages ont été sauvés durant cette période, selon un communiqué publié par le porte-parole de l’armée Markus Kangye. « 41 terroristes repentis » et les membres de leurs familles, dont 10 hommes adultes, 12 femmes adultes et 19 enfants, se sont rendus aux troupes gouvernementales dans le nord-est du pays au cours des opérations, a affirmé le porte-parole. Selon le prote-parole de l’armée, lors d’autres opérations menées au cours de la même période, au moins 22 voleurs de pétrole ont par ailleurs été arrêtés dans la région riche en pétrole du pays. Fin



Source : Source : https://atlanticactu.com/nigeria-82-terroristes-pr...

