Nigeria : Agée de 44 ans, elle donne naissance à des quintuplés après 16 ans de mariage

M. et Mme Egenti étaient mariés depuis 2003 mais sans enfant. Après de nombreuses années d’attente, ils ont essayé plusieurs options médicales, dont la FIV, sans succès. Cependant, Mme Egenti, originaire de l’Etat d’Anambra, affirme qu’elle est miraculeusement tombée enceinte et après 9 mois, elle a donné naissance à ses enfants à l’hôpital national d’Abuja.



S’exprimant depuis son lit d’hôpital, la maman de 44 ans, commerçante à Abuja, a déclaré : « Je suis mariée depuis 2003 sans enfant. Je n’étais jamais tombée enceinte ou fait une fausse couche. Chaque fois que nous assistons au baptême d’un enfant dans notre église ou ailleurs, je rentrais toujours à la maison en larmes, priant pour que Dieu me donne aussi un enfant. »