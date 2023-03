Nigéria: Bola Tinubu élu avec 36% des voix Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2023 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|

Bola Tinubu est élu Président avec 36% des voix au Nigéria. Il devient le 5ème Président et va succéder à Muhammad Buhari. Agé de 71 ans, Tinubu est présent sur la scène politique nigériane depuis une trentaine d’années. En 1993, il est élu Sénateur de Lagos mais est contraint à l’exil un an plus tard par […] Bola Tinubu est élu Président avec 36% des voix au Nigéria. Il devient le 5ème Président et va succéder à Muhammad Buhari. Agé de 71 ans, Tinubu est présent sur la scène politique nigériane depuis une trentaine d’années. En 1993, il est élu Sénateur de Lagos mais est contraint à l’exil un an plus tard par le régime militaire de Sani Abacha. Il a la lourde tâche de redresser le Nigéria dont l’économie et la stabilité sont presque à terre.



Source : https://lesoleil.sn/nigeria-bola-tinubu-elu-avec-3...

Accueil Envoyer à un ami Partager