Nigeria – Déjà 17 candidats pour l’élection présidentielle

Onze candidats du Congrès des progressistes (APC) ont obtenu jeudi le formulaire de nomination à la présidence, ce qui porte à 17 le nombre de candidats à ce jour. Ce nombre est appelé à augmenter, car certains de ceux qui ont exprimé leur intérêt ne se sont pas encore manifestés. Le pasteur Tunde Bakare et Nicholas Bello ont récupéré leurs formulaires en personne, alors que les autres, dont le vice-président Yemi Osinbajo, étaient représentés.



Le secrétaire national d’organisation du parti au pouvoir, Alhaji Sulaiman Arugugu, a déclaré que 241 aspirants ont choisi les formulaires pour les sénatoriales, tandis que 821 aspirants ont acheté les formulaires pour la Chambre des représentants et 1.505 aspirants sont dans la course pour les 36 États de la Chambre d’assemblée. (Sahel-Intelligence)

Source : https://www.impact.sn/Nigeria-Deja-17-candidats-po...