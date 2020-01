Nigeria: Elle organise son mariage avec 200 demoiselles d’honneur (vidéo)

Sandra Ikeji, la sœur de la célèbre bloggeuse nigériane, Linda Ikeji et son mari Arinze ont organisé un mariage qui restera dans les archives.



La mariée a eu droit à 200 demoiselles d’honneur pour la cérémonie qui a eu lieu samedi au Landmark event centre à Lagos. Selon les sources locales, son rêve a toujours été d’avoir un mariage avec le plus grand nombre de demoiselles d’honneur.



Sandra Ikeji et son mari se sont fiancés en 2018 et leur mariage traditionnel a eu lieu en décembre 2019.