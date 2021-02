Nigéria : Les mesures de la Bcn qui rendent stable le Naira par rapport au Dollar

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021

C’est la révélation de Aza Afrique dans son « bulletin hebdomadaire de la semaine du 01 au 07 février » dans lequel il indique que ce maintien du taux directeur de la Bcn s’inscrit dans le cadre d’éviter de nouvelles pressions inflationnistes et un affaiblissement du taux de change.



Au-delà de la politique des taux, rapporte le bulletin, dans un effort pour améliorer la liquidité des taux de change, la Bcn s’est adressée aux exportateurs qui accaparent les dollars en menaçant de retirer des services bancaires si leurs revenus ne sont pas rapatriés. Par conséquent, explique le document, les nouvelles mesures devraient atténuer la pression exercée sur le naira et contribuer à la stabilité de la monnaie.

Bassirou MBAYE





Le Naira est resté stable par rapport au dollar, se négociant à des niveaux de 478 sur le marché parallèle, alors que le Comité de politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria (Bcn) a maintenu son taux directeur inchangé à 11,5 %.

