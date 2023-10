Nigéria : Plus de 70 personnes portées disparues dans le naufrage d'un bateau fluvial Rédigé par leral.net le Mardi 31 Octobre 2023 à 00:14 | | 0 commentaire(s)|

Plus de 70 personnes ont été portées disparues au Nigeria depuis samedi, dans le naufrage d'un bateau transportant notamment des commerçants locaux dans une rivière du nord-est du pays, ont déclaré lundi des responsables des services d'urgence.



Le transport fluvial est très développé au Nigeria, où les accidents sont fréquents, en particulier pendant la saison des pluies, sur des voies d'eau mal réglementées, avec des bateaux mal entretenus et souvent surchargés.



Une embarcation transportant une centaine de personnes, dont des commerçants et des enfants, a chaviré samedi dans l'État de Taraba alors qu'il se rendait à un marché dans le village de Mayo Ranewa, dans le district de Karim Lamido.



"Soixante-treize personnes sont portées disparues dans l'accident et 17 corps ont été repêchés dans la rivière", a déclaré à l'AFP Ladan Ayuba, responsable régional de l'agence nigériane de gestion des situations d'urgence (NEMA).



"Quatorze passagers ont été sauvés. Il y avait 104 personnes à bord", a-t-il ajouté, en précisant qu'en l'absence de manifeste de passagers, leur nombre exact sera impossible à déterminer.



"Les équipes de recherche et de sauvetage sont toujours à l'œuvre pour retrouver d'autres corps", a déclaré Bryson Ben, porte-parole de l'agence de gestion des situations d'urgence de l'État de Taraba (SEMA).



Au début du mois, 40 personnes ont été portées disparues et sont présumées mortes après le naufrage d'un bateau transportant 50 passagers dans l'État de Kebbi, au nord-ouest du Nigeria, selon les autorités locales.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Nigeria-plus-de-70-perso...

Accueil Envoyer à un ami Partager