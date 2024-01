Nigéria/ Scandale de la Banque centrale: Aliko Dangote dans le viseur des enquêteurs

Selon Jeuneafrique, le tycoon nigérian est dans le viseur de la Commission des délits économiques et financiers (EFCC) dans le cadre d’une enquête sur des opérations de change douteuses.



Ainsi, des enquêteurs de la Commission des délits économiques et financiers (EFCC) se sont rendus ce 4 janvier dans les locaux du groupe Dangote. À l'en croire,

" l'agence anti-corruption soupçonne le magnat nigérian d’avoir participé à des délits financiers sous l’ère Godwin Emefiele, ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigéria entre 2014 et 2023".



Une perquisition aurait été effectuée dans les bureaux dudit groupe à Lagos. Et celle-ci s’inscrit dans le cadre des investigations menées par les agents de l’EFCC sur les " allocations préférentielles de devises étrangères effectuées par l’ancien gardien du Trésor des Nigérians. Actif dans l’industrie du ciment, des engrais, du sucre et prochainement des hydrocarbures".



52 autres sociétés sont en ligne de mire dont BUA, le concurrent direct de Dangote Cement. Et selon toujours Jeuneafrique, " le groupe dirigé par Abdul Samad Rabiu a accusé, en novembre dernier, Aliko Dangote et sa holding d’avoir bénéficié d’opérations de change illégales. Des accusations réfutées par le géant panafricain des matériaux de construction".



l’EFCC reproche ces " sociétés d'avoir bénéficié de taux de change préférentiels pour acheter des dollars à prix réduit afin de pouvoir importer les matières premières et poursuivre leurs activités. En effet, jusqu’en juin 2023, date de l’éviction de Godwin Emefiele par le président nigérian Bola Tinubu, la Banque centrale du Nigeria (CBN) appliquait plusieurs taux de change".



" Suspendu dans le cadre d’une enquête sur les activités de la Banque centrale, puis arrêté par l’agence nationale de sécurité intérieure, Godwin Emefiele a été libéré en décembre dernier après avoir payé une caution de plus de 300 000 euros. L’ex-gardien du Trésor est soupçonné de graves malversations, notamment des fraudes dans l’attribution de marchés publics", informe Jeuneafrique.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Nigeria-Scandale-de-la-B...