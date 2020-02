Nigeria : Un homme de 50 ans arrêté pour avoir violé une enfant de 9 ans

Harrison Gwamnishu, qui a procédé à l’arrestation de l’homme de 50 ans, a partagé sur les réseaux sociaux le déroulé du viol.



La fillette de 9 ans faisait une course pour ses parents lorsque l’homme l’a appelée et convaincue de le suivre dans un appartement vacant.



En arrivant à l’appartement, l’homme a tiré les vêtements de la victime et s’est également déshabillé et a menacé de tuer la jeune fille si elle hurlait.



Il a alors plongé ses doigts dans les parties intimes de l’enfant pour créer de la place pour l’expansion, l’a allongée et a inséré son pénis. Après avoir fini de souiller la fillette, il décide d’acheter le silence de sa victime en lui offrant 20 Nairas pour acheter des biscuits.



Au retour de la fillette, la mère a remarqué qu’elle avait un comportement étrange et, après lui avoir mis la pression, la jeune fille s’est ouverte et a expliqué à ses parents comment le vieil homme l’avait souillée.



Derrière les barres, la Fondation pour les droits de l’homme a été informée de l’incident par un membre qui a vu la victime à son arrivée à l’hôpital où elle a été emmenée pour des soins médicaux et s’est immédiatement mise en action.