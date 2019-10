Nigéria: Un homme de 96 ans épouse sa petite amie de 73 ans

Selon plusieurs sources concordantes, Munse-Bwaye, qui était autrefois veuf, a été attiré par Rukaya quand il l’a rencontrée et a décidé qu’ils devraient se marier et vivre ensemble comme mari et femme.



Dans une interview qui a suivi son mariage, Munse-Bwaye, l’homme le plus âgé du village de Kiyi, a révélé que, bien qu’ayant eu des enfants qui sont maintenant grands avec des femmes qui prenaient soin de lui, il voulait sa propre femme car aucune femme ne pourrait prendre soin de lui comme sa femme.



Munse-Bwaye a noté que de nombreuses personnes avaient tenté de le dissuader de se remarier mais il s’en tenait à sa décision en raison de son amour pour Rukaya.



Son mariage avec Rukaya fait suite à la mort de sa première femme, Hajia Zainab Godobe, en 2008. Munse-Bwaye a révélé qu’il avait épousé une veuve, Salamatu, après le décès de sa première femme, mais la mort l’a également enlevée, il y a quelques années.



L’homme de 96 ans a demandé à Rukayah de l’épouser et a noté qu’Allah lui avait fait accepter sa demande de mariage en ajoutant : «je suis très heureux.»