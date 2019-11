Accueil Envoyer Partager sur facebook Nigeria: Un pasteur meurt après s’être engagé dans un jeûne sec de 40 jours Rédigé par Mamadou Mangane le 18 Novembre 2019 à 10:29 L’évangéliste Chidi Eke, un membre du clergé âgé de 46 ans qui était à la recherche de la grâce divine pour ouvrir son propre ministère, est mort au cours d’un jeûne 40 jours et nuits à Eziala Nguru, dans la région du conseil de Ngor Okpala, dans l’État de Imo, au Nigeria.





Eke qui aurait quitté sa femme et ses enfants à Lagos après avoir prétendu avoir reçu l’appel de Dieu lui demandant de se rendre au ministère, a été transféré dans l’Etat d’Imo où il a dit qu’il chercherait le visage et la puissance de Dieu dans le “désert”. . Il avait conclu avec succès un jeûne de 21 jours et avait décidé de procéder à un jeûne de 40 jours à sec.



“Au cours de la première et de la deuxième semaine de son jeûne, les gens qui étaient allés dans leurs fermes l’ont entendu chanter et prier à haute voix. Mais après la troisième semaine, personne n’entendit à nouveau sa voix et la plupart des gens pensèrent qu’il était peut-être allé au fond de la méditation. Mais un de ses membres d’église, un certain Cyriacus Opara s’est inquiété et a insisté sur le fait qu’il devait lui rendre visite dans La forêt.



«Quand Opara a approché la famille pour lui dire qu’il voulait rendre visite à Chidi Eke dans le« désert », ils lui ont dit qu’ils ne savaient pas exactement où il se trouvait et qu’Eke avait auparavant averti sévèrement qu’il ne voulait pas de visiteurs parce qu’il avait laissé son téléphone et son argent chez lui et qu’il était parti avec sa Bible et sa tenue. », a déclaré un habitant du village à The Nation.



Et Opara de contacter un homme du nom de Cajethan Nwaneri en tant que seule personne qui connaissait l’emplacement du «désert» puisqu’il avait aidé l’évangéliste décédé à le nettoyer. Nwaneri a conduit Opara à l’endroit et ont découvert qu’Eke était mort depuis longtemps.

“Eke avait abandonné sa femme et ses deux enfants, un garçon et une fille à Lagos, et était rentré au village en disant qu’il était venu pour répondre à l’appel de Dieu. Son cadavre a été découvert par l’un de ses membres qui était allé le surveiller dans la brousse où il était allé. Eke est le fils unique de sa mère. En fait, ce sont des membres de la communauté dirigés par Tochukwu Ekeh qui vont porter le fardeau de l’enterrer », a déclaré un parent.



