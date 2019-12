Nigeria: Une femme tue sa co-épouse et ses 7 enfants

Il faut noter que son mari, M. Sylvanus Nwefuru et mademoiselle Ukamaka Nwefuru dont on dit être l’une des filles de Felicia, ont survécu à l’incendie de 2017 qui a commencé à 3 heures du matin dans l’État d’Ebonyi. 8 membres de la famille ont été tués dans l’incendie.



Le gouvernement de l’État d’Ebonyi, dans le procès no HAW / 13C / 2017, a accusé la principale suspecte d’avoir enlevé tous ses biens et celui de ses enfants qu’elle a emmenés en lieu sûr avant de brûler sa propre maison pour camoufler son crime.



Le juge Uwabunkonye Onwosi, qui a présidé l’affaire, a déclaré que le plaignant avait prouvé que l’accusé était coupable de l’accusation de meurtre retenue contre elle.



Le juge a dit: “Nwefuru Agnes est reconnu coupable de meurtre et est déclarée coupable. Elle sera pendue.”