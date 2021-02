Nigeria: le président Buhari appelle à l'unité après des affrontements entre communautés

Le président nigérian Muhammadu Buhari a promis de protéger "tous les groupes religieux et ethniques" du pays le plus peuplé d'Afrique, en réaction aux violences meurtrières qui ont éclaté vendredi entre communautés sur un marché du sud-ouest du Nigeria. Des médias nigérians ont rapporté que des troubles avaient éclaté vendredi sur le marché de Shasha à Ibadan, dans l'Etat de Oyo, entre les communautés haoussa (ethnie majoritaire dans le nord du pays) et yoruba (ethnie majoritaire dans le sud-ouest). Ils affirment qu'au moins six personnes sont mortes dans ces affrontements.



Il était pour l'heure impossible de confirmer cette information: les autorités ont parlé de plusieurs morts, sans donner un chiffre exact. "Je peux confirmer qu'au moins une personne a été tuée et les dégâts sont évalués à des millions de nairas", a déclaré à l'AFP une source sécuritaire locale qui a demandé à rester anonyme. "La situation à Shasha est désormais calme", a ajouté la source. Dans un communiqué publié tard dimanche, le président Buhari "a condamné ces violences et assuré que son gouvernement allait agir pour arrêter leur propagation". (AFP)

