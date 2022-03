Nigeria: onze membres des forces de sécurité tués dans deux attaques

Des hommes armés ont tué mardi sept policiers et quatre miliciens lors d'attaques dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, dernières violences en date imputées à des bandes criminelles lourdement armées. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis plusieurs années la proie de multiples gangs de "bandits" qui pillent les villages, enlèvent des gens contre rançons et sèment la terreur parmi la population.



Mais récemment les attaques se sont intensifiées malgré des tentatives des militaires de déloger les "bandits" de leurs bases. Lors de la première attaque, mardi vers 12H00 GMT, des dizaines d'agresseurs ont pris d'assaut un poste de police dans le district de Magama, dans le centre de l'État du Niger, entraînant une fusillade avec des policiers et des miliciens locaux, a déclaré Wasiu Biodun, porte-parole de la police nigérienne, dans un communiqué.



… La seconde attaque a eu lieu dans l’État voisin de Kebbi, où environ 500 hommes à moto ont envahi une usine du village de Gafara, dans le but d'enlever des travailleurs expatriés, a déclaré Nafiu Abubakar, porte-parole de la police de l'État de Kebbi. (VOA/AFP)

Source : https://www.impact.sn/Nigeria-onze-membres-des-for...