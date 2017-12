Nigéria : un homme de 99 ans et son fils retenus prisonniers, un internaute lance un cri du cœur (vidéo)

Un utilisateur de Facebook a partagé la triste histoire d’un homme de 99 ans et son fils, qui sont retenus prisonniers à Enugu.



Selon Christian Chukwuka, Célestine Egboluche, son fils et un autre monsieur de 78 ans, Kanayo Arinze ont déjà passé 17 ans derrière les barreaux, pour un motif qui reste jusqu’aujourd’hui inconnu.



Ce dernier lance un appel au gouvernement de l’état d’Enugu à libérer ces hommes qui d’après lui, endurent une grande souffrance.







« Un homme de 99 ans, emprisonné au Nigéria. Il est le prisonnier le plus vieux au monde ».



« J’IMPLORE LA CLÉMENCE DES GOUVERNEURS D’ENUGU, d’ANAMBRA ET d’OMI ».



« Voici les vidéos de ces messieurs dans la Cellule de mort (CC) à Enugu. M. Celestine Egboluche âgé de 99 ans et originaire de l’Etat d’Imo a passé 17 ans en prison avec son fils Paul Egboluche, et Kanayo Arize de l’Etat d’Anambra. J’invite le monde entier à se joindre à moi pour demander au gouvernement de l’État d’Enugu, de libérer nos pères qui ont déjà passé 17 ans en prison. Ils ont assez souffert. Que le Dieu de Miséricorde touche le cœur du Gouverneur d’Enugu et d’Anambra pour qu’ils libèrent ces vieux prisonniers.



La terre de la prison d’Enugu a déjà avalé tant d’âmes, mais ces deux personnes âgées ne pourront pas être avalées par cette terre dans le puissant nom de Jésus. J’exhorte tous ceux qui peuvent les contacter, à le faire pour moi. Et si vous pouvez contacter les fonctionnaires du gouvernement, s’il vous plait, faites-le pour que ces papas puissent rentrer chez eux, avant leur mort », a-t-il écrit.