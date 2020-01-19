Ñio Lànk : Thiat et ses camarades ont passé la nuit au commissariat central, la liste des personnes interpellées

- Cheikhou Camara (Y en a marre)
- Adja Samir Seck (Petro Team)
- Almamy Talla (Fou malade) (Y en a marre)
- Aliou Sané (Y en a marre)
- Pape Gadiaga (Y en a marre)
- Falou Diagne (Nitu Deug Valeur)
- Mamadou Ndoye (Snp)
- Omar Toure (Thiat) (Y en a marre)
- Pape Diallo (Y en a marre)
- Seyni Diaby (Frapp)
- Moriba Cissokho (Y en a marre)
- Abdourahmane Samaké (One million )
- Babacar Yabaré (Y en a marre)
- Gabriel (Y en a marre)
- Pape Abdoulaye Toure (Snp)
- Adja Samir Seck (Petro Team)
- Almamy Talla (Fou malade) (Y en a marre)
- Aliou Sané (Y en a marre)
- Pape Gadiaga (Y en a marre)
- Falou Diagne (Nitu Deug Valeur)
- Mamadou Ndoye (Snp)
- Omar Toure (Thiat) (Y en a marre)
- Pape Diallo (Y en a marre)
- Seyni Diaby (Frapp)
- Moriba Cissokho (Y en a marre)
- Abdourahmane Samaké (One million )
- Babacar Yabaré (Y en a marre)
- Gabriel (Y en a marre)
- Pape Abdoulaye Toure (Snp)