Ñio Lànk : Thiat et ses camarades ont passé la nuit au commissariat central, la liste des personnes interpellées Plusieurs membres du collectif Nio Lank ont été arrêtés, hier samedi, au cours d’une campagne de sensibilisation, dont le rappeur Thiat et Cheikhou Camara, interpelés au Rond point Sahm où ils distribuaient des flyers. Voici la liste des personnes arrêtées.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2020 à 07:15 | | 0 commentaire(s)|

- Cheikhou Camara (Y en a marre)

- Adja Samir Seck (Petro Team)

- Almamy Talla (Fou malade) (Y en a marre)

- Aliou Sané (Y en a marre)

- Pape Gadiaga (Y en a marre)

- Falou Diagne (Nitu Deug Valeur)

- Mamadou Ndoye (Snp)

- Omar Toure (Thiat) (Y en a marre)

- Pape Diallo (Y en a marre)

- Seyni Diaby (Frapp)

- Moriba Cissokho (Y en a marre)

- Abdourahmane Samaké (One million )

- Babacar Yabaré (Y en a marre)

- Gabriel (Y en a marre)

- Pape Abdoulaye Toure (Snp)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos