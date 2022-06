Nirvana devient Maison B : à la découverte d’un décor de rêve, d’une ambiance chaleureuse... Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juin 2022 à 20:09 commentaire(s)| Maison B, anciennement appelé Nirvana, ouvre ses portes avec un tout nouveau concept, un nouveau décor et une ambiance chaleureuse.

Venez vivre une expérience unique au restaurant-lounge Maison B. Au programme, une cuisine africaine et européenne de qualité, des soirées acoustiques et des artistes en live.



Ne vous le faites pas raconter !



Venez le vivre avec nous à la Maison B.



