Nnamdi Kanu, leader pro-Biafra, devant la justice: procès sous haute tension au Nigeria

Initialement prévu le 26 juillet, le procès du leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu s'est ouvert ce jeudi à la Haute Cour fédérale d’Abuja. Un procès à haut risque pour le Nigeria dans un contexte de montée des velléités indépendantistes. Le chef de l’Ipob a été arrêté à l’étranger et « ramené » fin juin au Nigeria dans des circonstances encore floues. Il est accusé notamment de « terrorisme, trahison et possession illégale d’armes à feu ».



Cette fois-ci, le chef séparatiste a bien été transféré à la Haute Cour fédérale, sans problème logistique, ce qui avait été la raison invoquée pour reporter son procès en juillet dernier. Pour cette audience, ses avocats voulaient éviter une répétition du même scénario. … Avant 2009, peu de gens avaient entendu le nom de Nnamdi Kanu. Cette année-là, il crée la Radio Biafra, porte-voix depuis Londres de la lutte sécessionniste.



Le chef du Mouvement des peuples indigènes du Biafra, Ipob, prône un État indépendant du Biafra dans le sud-est du pays. Au cours des années, son ton se durcit et Kanu exhorte les Biafrais à prendre les armes contre l’État nigérian. « Au cœur de l'affaire de Kanu, il y a des accusations de trahison, le fait qu'il a demandé à un groupe particulier de se séparer du Nigeria, ce qui est contraire à la Constitution », explique à RFI Mainasara Umar, analyste juridique.



En décembre 2020, le mouvement indépendantiste fonde une branche armée, l'Eastern Security Network (ESN), pour « mettre fin à toute attaque contre le Biafra ». Depuis, les meurtres ont triplé, et plusieurs agents de sécurité ont été pris pour cible. (RFI)

Source : https://www.impact.sn/Nnamdi-Kanu-leader-pro-Biafr...