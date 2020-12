Noël 2020: Abdoulaye Baldé adresse son message de bénédictions aux chrétiens A l’occasion du Réveillon, le maire de Ziguinchor et président de l'Union des Centristes du Sénégal, Abdoulaye Baldé, a souhaité un excellent Noël à l’ensemble de la communauté chrétienne.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Décembre 2020 à 09:51 | | 0 commentaire(s)|

A tous nos parents et amis chrétiens, je souhaite un Joyeux Noël rempli de bénédictions…”, a souhaité Abdoulaye Baldé sur sa page Facebook officielle.



Le maire de Ziguinchor, visiblement remis de sa positivité à la Covid-19 a félicité par le ailleurs de Gouvernement de Macky Sall sur les réalisations qui sont en train d'être faites.

