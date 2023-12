Noël 2023 : Les fidèles sénégalais invités à promouvoir un pays de justice, de paix et du respect du bien commun Rédigé par leral.net le Lundi 25 Décembre 2023 à 13:52 | | 0 commentaire(s)|

L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a recommandé aux fidèles, dimanche, à Dakar, de travailler à la promotion d'un pays ''de justice et de paix'', de ''promotion et [de] respect du bien commun''. ''Puissions-nous actualiser le message du prophète Ésaïe dans notre Sénégal d'aujourd'hui en accueillant les grâces de sa présence bienveillante, pour parler et agir comme un peuple ardent à faire le bien'', a dit le guide religieux aux fidèles réunis dans la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar pour la veillée de Noël. ''Unissons nos cœurs dans la prière, pour l'avènement du prince de paix qu'est Jésus-Christ'', leur a-t-il recommandé dans son homélie. La nuit de Noël marque l'accomplissement des promesses divines, a dit Benjamin Ndiaye, ajoutant : ''Que ce message angélique essaie encore de frayer un chemin au Moyen-Orient meurtri par des conflits.'' L'archevêque de Dakar a prié pour la fin du terrorisme et de la guerre dans les pays qui en sont victimes. De même a-t-il souhaité que se répande au Sénégal et ailleurs ''une bonne gouvernance messianique, avec le passage des ténèbres à la lumière''. La communauté chrétienne fête, dimanche et lundi, la naissance de Jésus-Christ.



Source : Source : https://lesoleil.sn/noel-2023-les-fideles-senegala...

