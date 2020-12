Noël à l’Eglise Notre Dame du Cap-Vert de Pikine, les mesures-barrières respectées

L’Eglise Notre Dame du Cap-Vert de Pikine a refusé avant-hier du monde, à l’occasion de la messe solennelle de la nuit de Noël commémorant la célébration de la naissance du Christ. Une veillée religieuse dirigée par Abbé Thomas Diouf, Curé de la paroisse, qui en a profité pour appeler les fidèles au respect strict des mesures-barrières, et au changement des comportements pour bénéficier du pardon de Dieu, avec le mystère de Noël qui mérite un enseignement particulier.



Selon "L'As", lors de cette messe tenue sous haute sécurité, avec la forte présence des éléments de la Police de Pikine et du service d’ordre interne de l’Eglise, les mesures-barrières ont été respectées avec le port de masque obligatoire et l’usage de gel antiseptique en plus de la distanciation sociale.



Auparavant, Nogoye Seck, une responsable libérale de Pikine-Ouest, avait apporté sa contribution pour la bonne tenue de la cérémonie, en octroyant plus de 200 masques et des gels hydro alcooliques. Un geste bien magnifié par les responsables de l’Eglise.





