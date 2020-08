«Nollywood est rempli de cybercriminels et de prostituées» dixit un acteur nigérian

Le célèbre acteur de Nollywood, Yemi Solade, a fait une grande déclaration qui pourrait mettre toute l’industrie de cinématographie nigériane dans un malaise pour les jours à venir.



Dans son interview avec "The Nigerian Tribune", l’acteur de 60 ans a déclaré que l’industrie cinématographique nigériane n’est pas vraiment au niveau où elle devrait être.





Ce n’était pas tout, il a lancé une bombe quand il a déclaré que toute l’industrie était remplie de cybercriminels appelés communément Yahoo Yahoo au Nigéria et d’animateurs pour adultes, affirmant que l’industrie n’était pas réglementée donc n’importe qui pouvait y entrer à sa guise.



Il a indiqué qu’avec toutes sortes de gens dans l’industrie, il était très difficile pour quiconque de séparer le bon grain de l'ivraie.



« … C’est devenu une affaire de tous les arrivants, n’importe qui peut se promener et être acteur. Tous les Yahoo Boys (brouteurs) sont maintenant là, toutes les prostituées que vous pouvez imaginer sont là. »



“ Les gens ne peuvent même pas faire la différence entre les professionnels de base et cette classe de clowns qui ont infiltré l’association, mais ils ne se sont pas contentés de voler, certaines personnes que vous appelez les professionnels de base, les ont amenés ”, a-t-il déclaré.



L’acteur Yemi a ajouté qu’avec la façon dont l’industrie marche, n’importe qui peut simplement dire qu’il veut devenir acteur n’importe quand, en disant qu’il n’aime pas du tout la façon dont la situation est.



« C’est tellement poreux que n’importe qui peut devenir acteur, le point d’entrée est tellement poreux et ennuyeux. C’est un métier et il doit être traité comme tel. Je ne suis pas vraiment satisfait de l’état de l’industrie. C’est un organisme professionnel et nous devons nous y présenter en tant que personne qui maîtrise l’art et le métier de la profession », a t-il avancé.





En février, le ministre nigérian des Travaux publics et du Logement et ancien gouverneur de l’État de Lagos, Babatunde Fashola a également critiqué Nollywood.



Selon lui, les films de Nollywood promeuvent le rituel de l’argent et les enlèvements.