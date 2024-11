Nombre de vues sur YouTube des Législatives par parti : Pastef loin devant, mais Tahirou Sarr, 2ᵉ surprend tout le monde Les élections législatives anticipées au Sénégal se tiendront le 17 novembre 2024, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale par le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye. La campagne électorale a débuté le 27 octobre et se poursuivra jusqu’au 15 novembre 2024. En l’absence de sondages, interdits durant la période électorale, l’analyse des vues des vidéos de campagne diffusées par la Radio Télévision Sénégalaise (RTS) offre un aperçu de la popularité des coalitions. Senego

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Novembre 2024 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon les données analysées par Senego après quatre jours de campagne, le parti PASTEF, dirigée par Ousmane Sonko, se démarque nettement en tête avec 170 000 vues. Derrière, la coalition nationaliste « Les Nationalistes Jel Linu Mom », menée par Tahirou Sarr, cumule 47 000 vues. Cette liste propose un discours axé sur le nationalisme, avec des propositions comme la réciprocité sur les visas et l’expulsion des immigrés, rappelant certaines positions de l’extrême droite européenne.



La montée de la coalition « Les Nationalistes Jel Linu Mom », dirigée par Tahirou Sarr et actuellement en deuxième position en termes de vues sur les vidéos de campagne, interroge sur l’intérêt des Sénégalais pour des propositions nationalistes. Ce mouvement s’inscrit dans une tendance observée ailleurs, où des figures comme Donald Trump aux États-Unis, Giorgia Meloni en Italie, et Marine Le Pen en France attirent un public autour de thèmes similaires : déportation des immigrés, réciprocité et autres mesures protectionnistes.



Reste à voir si ce succès numérique, encore préliminaire, se traduira par une adhésion électorale réelle lors du scrutin du 17 novembre.



Voici le classement des coalitions selon le nombre de vues de leurs vidéos de propagande :



Classement des coalitions par vues (du plus grand au plus petit) après 4 jours de campagne.



Pastef Les Patriotes : 170 000 Vues

Les Nationalistes Jel Linu Mom : 47 000 Vues

Coalition Senegal Kesse : 40 700 Vues

Coalition Takku Wallu Senegal : 15 312 Vues

Coalition Samm Sa Kaddu : 15 200 Vues

Coalition Jamm Ak Njarin : 13 840 Vues

Coalition Wareef : 2 961 Vues

Coalition Defar Sa Gokh : 2 727 Vues

Coalition And Bessal Senegal : 2 486 Vues

Coalition Unite : 2 090 Vues

Union Des Groupes Patriotiques : 1 889 Vues

Coalition Farlu : 1 829 Vues

Coalition Gox Yu Bess : 1 743 Vues

Coalition Alsar : 1 613 Vues

Coalition Sopi Senegal : 1 580 Vues

Coalition Xaal Yoon : 1 445 Vues

Coalition Jubanti Senegal : 1 319 Vues

Coalition Dundu Leneen : 1 095 Vues

Parti Alliance Jef Jel : 1 093 Vues

Coalition Dekkal Teranga : 1 015 Vues

Union Naatall Kaaw-Gui : 844 Vues

Coalition Action : 819 Vues

Secteur Prive : 799 Vues

Entite Alliance Nationale Pour La Patrie : 589 Vues

Mankoo Ligeeyal Senegal : 520 Vues

Rv Nantangue : 520 Vues



Source senego

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook