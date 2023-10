Nombre, doublons, pièges, rejets… : Moundiaye Cissé, Directeur Exécutif de l'ONG 3 D, détaille la procédure

Procédure : Le parrainage est une procédure par laquelle le candidat cherche à obtenir une caution à la fois citoyenne et politique de participation, en plus de la caution financière de 30 millions FCfa. Le parrainage permet de justifier d’une légitimité et d’une popularité. Il s’agit d’abord de manifester son intention d’être candidat auprès du ministère de l’Intérieur, 150 jours avant le scrutin.



Le candidat se présente au ministère pour récupérer une fiche et une clé qui serviront de support. Le candidat doit avoir entre 0,6 % et 0,8 % du fichier électoral. Ce nombre doit être réparti sur toute l’étendue du territoire national. Dans ces 0,6 %, il doit y avoir au moins 2 000 parrains dans sept régions.



Si le candidat obtient 0,6 % de parrains, mais n'atteint pas cette exigence, son parrainage est rejeté. La collecte de parrains dans les cantonnements militaires, paramilitaires et les établissements de santé, est interdite, sous peine de sanctions.



Les candidats ont jusqu’au 11 décembre 2023, pour déposer leur dossier de parrainage. La procédure de vérification se poursuit jusqu’au 26 décembre, car au fur et à mesure que les candidats déposent, le travail se fait.



À partir du 12 janvier, les notifications de rejet doivent être signalées aux candidats, qui ont 48 heures pour régulariser leurs doublons. Tous ceux qui ne passent pas le parrainage, recevront un procès-verbal de notification. À partir du 20 janvier, la liste des candidats validés par le Conseil constitutionnel est publiée. Les candidats ont 48 heures pour faire des réclamations et le Conseil statue sur les réclamations sans délai.



Doublons : Les causes sont multiples. On distingue les doublons internes des doublons externes. Les doublons internes ne sont pas susceptibles d’être régularisés, car ils relèvent de la responsabilité du collecteur, c’est-à-dire du candidat. En revanche, les doublons externes peuvent être régularisés et remplacés.



On parle de doublon interne lorsqu'un même parrain figure deux fois ou plus de deux fois, sur une même liste. On parle de doublon externe lorsqu'un candidat écrit le nom d'un parrain qu'un autre candidat a également parrainé. Dans ce cas, on donne au premier candidat, la possibilité de remplacer ce doublon. Les raisons des doublons peuvent être politiques, économiques, ou sociologiques.



Certaines personnes font du business en donnant leur parrainage à plusieurs candidats. Il peut y avoir des raisons politiques, économiques ou sociologiques. La dernière raison est le manque de sanctions au Sénégal. Bien que la loi prévoie des sanctions pour les électeurs qui parrainent deux candidats, cela n'est généralement pas appliqué

.

Pièges : Il faut éviter de se fier aux déclarations des électeurs qui parrainent et ne pas prendre de libertés avec les informations figurant sur leur carte d'identité. Il est essentiel de reproduire textuellement ce qui est indiqué sur la pièce d'identité. Il faut s'entourer de collecteurs sérieux et fidèles. Lors de la saisie des informations, il faut faire preuve de vigilance, éviter la paresse et le remplissage frauduleux, ainsi que l'achat de parrains.



Rejet: Si parmi les 2 000 parrains, certains ne sont pas originaires de la région, le parrainage est rejeté. Il faut également éviter de mentionner un même parrain deux fois. Un parrainage insuffisant, c'est-à-dire ne respectant pas les conditions de 2 000 parrains dans sept régions, entraîne un rejet automatique du dossier.



En cas d'impossibilité de remplacer les doublons dans les 48 heures, le dossier est rejeté. Les rejets pour d'autres motifs, tels que l'inscription de parrains non électeurs, de parrains hors de la commune annoncée ou de personnes absentes du fichier électoral, ne sont pas susceptibles d'être régularisés. En somme, le respect scrupuleux des règles est essentiel pour éviter le rejet du parrainage



𝐋'𝐎𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐞𝐮𝐫



#cosce #Élection2024 #Parrainage #Candidats #Sénégal #Politique #Parrainage2024 #ÉlectionsPrésidentielles #Doublons #ProcédureÉlectorale #SociétéCivile