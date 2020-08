Nomination: Professeur Falilou Mbacké Sambe porté à la tête de l'Esp

L’École supérieure polytechnique de Dakar à un nouveau Directeur. Il s'agit du Professeur Falilou Mbacké Sambe. Sa nomination à ce poste, informe ladite école a été entérinée ce lundi 27 juillet 2020 par le conseil d’administration de l’Université Cheikh Anta Diop. Il remplace le directeur par intérim, professeur Mady CISSÉ.



Il a été installé dans ses nouvelles fonctions- en même temps que le nouveau Directeur des études, le professeur Lamine THIAW- ce vendredi 14 aout 2020, au cours d’une cérémonie restreinte de passation de services à la direction de l’établissement.

Professeur SAMBE est titulaire d’un Diplôme d’ingénieur en Génie chimique à l’ESP. Il est également détenteur d’un Master Européen en Ingénierie de l’Environnement et d’un Doctorat ès science, tous deux obtenus à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse.



Maître de conférences, avec le grade de professeur assimilé, SAMBE enseigne depuis plus de deux décennies à l’ESP. Considéré comme l’un des plus grands spécialistes africains dans son domaine, ce scientifique émérite de renommée mondiale a, à son actif, plus d’une trentaine de travaux et d’études scientifiques qui font aujourd’hui référence dans le monde en matière d’assainissement et de traitement des déchets. Professeur SAMB bénéficie d’une renommée nationale et internationale et est très sollicité par de nombreux entreprises et organismes...

