Nomination d'un nouveau Premier ministre, Macron réunit toutes l'opposition à l'Elysée excepté le RN et la LFI Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024

France Atlanticactu/ Paris/ Marie Pierre Dupuy En prévision de la mise en place du prochain Gouvernement, Emmanuel Macron réunit mardi tous les partis à l’Elysée, sauf LFI et le RN. Le président français invite à des discussions l’ensemble des partis « ayant indiqué se placer dans une logique de compromis ». Le président français, Emmanuel Macron, a convié mardi à 14h (locales) à l’Élysée, tous les partis politiques à l’exception de La France insoumise (LFI) et du Rassemblement national (RN), près d’une semaine après la chute du gouvernement Barnier, a rapporté la presse locale citant la présidence. Macron a invité à des discussions l’ensemble des partis « ayant indiqué se placer dans une logique de compromis dans le but de constituer un gouvernement d’intérêt général ou de le rendre possible », a précisé l’Elysée relayé par Le Figaro. Le président, qui a ainsi exclu LFI et le RN de la réunion, veut « avancer sur un accord concernant une méthode », a ajouté l’entourage du chef de l’État cité par France 24. Après les socialistes et les Républicains (LR) vendredi, Emmanuel Macron a reçu lundi matin les indépendants du groupe LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), les communistes et les écologistes. À la sortie de son entretien avec le président de la République, le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, a considéré qu’Emmanuel Macron « écoute aujourd’hui les forces politiques et les groupes qui acceptent de venir discuter avec lui ». De son côté, la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, a indiqué à l’issue de son échange avec Macron que « la solution ne pourrait plus reposer sur un accord avec le Rassemblement national ». « Il (Macron, NDLR) a été très clair sur le fait que le Rassemblement national, pour lui, n’était pas dans le périmètre des partis qui souhaitaient discuter », a-t-elle ajouté. Pour rappel, le gouvernement de Michel Barnier a été renversé par une motion de censure votée par 331 députés mercredi dernier à l’Assemblée nationale. Il a remis sa démission à Emmanuel Macron dès jeudi, quelques heures avant que le chef de l’Etat n’annonce qu’il nommerait « dans les prochains jours » un nouveau Premier ministre.



