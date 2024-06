Nomination de Fatou Sow: Des femmes du Pds attaquent Me Wade en justice

Des femmes du Parti démocratique sénégalais contestent la décision de Abdoulaye Wade. Et cette fois-ci, c’est devant les tribunaux. Dans une vidéo de quelques minutes, Yandé Fall, une des rebelles, explique : « Je viens vous rappeler que ces derniers temps, il y a eu une décision administrative qui a été prise nommant madame Fatou Sow, présidente nationale des femmes du PDS et Madame Ndèye Astou Camara, secrétaire générale des femmes. Ces décisions sont en porte-à-faux avec les textes qui régissent notre formation politique, précisément notre règlement intérieur ».



D'aprés "Bes Bi", elle informe qu’elles sont ont saisi le juge des référés pour faire annuler les décisions nommant la présidente et la secrétaire générale des femmes du Parti. Parce que ces postes ne sont pas nominatifs mais électifs, argumente Mme Fall. Elle annonce que l’audience est prévue pour le mois de juillet.

