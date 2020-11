Nomination de Felix Antoine Diome: « Toute l’opposition est en danger » Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

La coalition Taxawu Sénégal de Khalifa Sall réfute la nomination de Felix Antoine Diome au ministère de l’Intérieur. «Toute l’opposition est en danger avec ce magistrat qui a emprisonné Karim Wade et Khalifa Sall et qui va mater toute velléité d’opposition. J’exige ainsi la démission d’Antoine Diome », a dénoncé Moussa Taye conseiller de Khalifa Sall Par […] La coalition Taxawu Sénégal de Khalifa Sall réfute la nomination de Felix Antoine Diome au ministère de l’Intérieur.

«Toute l’opposition est en danger avec ce magistrat qui a emprisonné Karim Wade et Khalifa Sall et qui va mater toute velléité d’opposition. J’exige ainsi la démission d’Antoine Diome », a dénoncé Moussa Taye conseiller de Khalifa Sall

Par ailleurs, l’ancien maire de Dakar se relance dans la sphére politique aprés quelques années d’absence et de suspension de ses activités.En effet,cet evénement a eu lieu hier aux Parcelles Assainies à l’occasion de la reprise des activités de sa coalition Taxawu Sénégal. L’ancien maire de Dakar entame ainsi une tournée nationale. Après les Parcelles Assainies, il sera à Guédiawaye le week-end prochain.



Source : Source : https://letemoin.sn/nommination-felix-antoine-diom...

Accueil Envoyer à un ami Partager