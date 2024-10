Nomination de Samba Ndiaye à la SN-HLM : Des militants de Pastef expriment leur indignation

Dans la série de nominations en Conseil des ministres de ce mercredi 23 octobre 2024, celle de Samba Ndiaye, l’ancien maire de Ndoffane au poste de PCA de la SN-HLM, ne passe pas au sein des Pastéfiens. Samba Ndiaye a été véritablement lynché sur les réseaux sociaux et sur les panels. « Honnêtement, vos choix de nomination sont très nuls et néfastes. Samba Ndiaye franchement… Il est temps que le Président Diomaye et son Premier ministre Ousmane Sonko réfléchissent sur leurs choix. Vous nous pourrissez la vie », lit-on sur le statut d’un pastefien, qui, apparemment, ne gobe pas la nomination de l’ancien maire de Ndoffane. Si cette nomination ne passe pas, c’est que Samba Ndiaye a eu à tenir des propos peu amènes contre le président de Pastef.



Pour d’autres militants, ceux qui ont porté le projet, méritent plus de considération que l’ancien maire. « Brandir l’argument selon lequel Samba Ndiaye était de la coalition «Diomaye président », c’est insulter ceux qui ont enfanté le projet par césarienne », lancera un autre. D’ailleurs, la section communale de Pastef Dakar s’est fendue d’un communiqué pour dénoncer cette nomination. « C ’est avec une grande indignation que la section Pastef Grand Dakar a pris connaissance de la nomination de Samba Ndiaye, comme PCA SN-HLM. Cette décision, que nous considérons comme un affront, constitue un mépris évident envers les militants et sympathisants qui se sont sacrifiés pour la réalisation du projet politique que nous portons » indique le document.



Les Pastéfiens de Grand-Dakar ajoutent qu’ « il est important de rappeler que Monsieur Samba Ndiaye, par ses agissements et ses déclarations publics, n’a cessé de proférer des insultes à l’égard de nos dirigeants et de nos membres. Il est tristement connu pour ses attaques verbales répétées, notamment lorsqu’il nous a qualifiés de « terroristes » après l’arrestation injustifiée de notre sœur Yacine Diagne dans la commune ».



Selon ces militants de la première heure du Pastef, « cette marginalisation est un manque de reconnaissance flagrant envers ceux qui ont soutenu, avec détermination et conviction, les distinctifs de justice et de changement portés par notre parti ». D’après toujours le communiqué, « nommer une personne comme Samba Ndiaye, qui n’a jamais arrêté de nous dénigrer et de salir l’image de nos leaders, est non seulement une erreur, mais un manque de respect inacceptable envers les militants de Pastef Grand Dakar ».













Avec Le Témoin