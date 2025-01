Nomination de Samba Ndiaye à la SN HLM : Moustapha Sarré évoque le retard de publication du décret Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 18:00 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Nomination/ Saliou Ndong Le ministre et porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndjek Sarré, s’est exprimé sur la controverse autour de la nomination de Samba Ndiaye en tant que Président du Conseil d’administration de la SN HLM. Il a précisé que le décret n’a pas encore été publié au Journal officiel. « Beaucoup de nominations […] Sénégal Atlanticactu/ Nomination/ Saliou Ndong Le ministre et porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndjek Sarré, s’est exprimé sur la controverse autour de la nomination de Samba Ndiaye en tant que Président du Conseil d’administration de la SN HLM. Il a précisé que le décret n’a pas encore été publié au Journal officiel. « Beaucoup de nominations ont été annoncées en Conseil des ministres et ça suit une procédure. Le décret, il est signé, il est notifié au concerné, au ministre de tutelle et publié », a-t-il expliqué sur la RFM. Il a également indiqué qu’il faut attendre les conclusions du Premier ministre, Ousmane Sonko, qui a signalé qu’une procédure est en cours. « Annuler, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c’est que tout décret qui est signé suit une sorte de procédure. Comme je l’ai dit tantôt, ça passe par des notifications et une publication », a indiqué M. Sarré. Concernant la publication du décret, il a affirmé : « À ce jour, rien n’a été publié au journal. Il n’y a encore rien d’officiel. »



Source : Source : https://atlanticactu.com/nomination-de-samba-ndiay...

