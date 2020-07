Nomination en Conseil des Ministres de ce mercredi 1er juillet 2020

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020 à 21:32

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



• Monsieur Gorgui CISS, Professeur titulaire des Universités, est nommé Président du Conseil d’administration de la Société d’Aménagement foncier et de Rénovation urbaine (SAFRU) SA.



• Monsieur Maissa Mahécor DIOUF, titulaire d’un Master en gestion de la mobilité des transports et de la logistique, est nommé Directeur général de la Société d’Aménagement foncier et de Rénovation urbaine (SAFRU) SA.

