Nomination en Conseil des Ministres de ce mercredi 23 Septembre 2020 Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Septembre 2020 à 21:47 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur Pierre FAYE, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n° 624.511/C, précédemment Ministre-Conseiller, Conseiller technique au Cabinet du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, est nommé Ambassadeur, Secrétaire général adjoint du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, en remplacement de Monsieur Sonar NGOM appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ousmane MBAYE Commissaire principal aux Enquêtes économiques , matricule de solde 606 932/D, est nommé Directeur de l’Administration générale et de l’Equipement au Ministère du Tourisme et des Transports aériens, en remplacement de Monsieur Daouda MBAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Souleymane NDIAYE, Ingénieur de conception en Génie civil, est nommé Directeur des Infrastures aéroportuaires au Ministère du Tourisme et des Transports aériens, poste vacant ;



Madame Ndeye Khoudia Sarr FALL, Professeur d’Enseignement secondaire, titulaire d’un Diplôme d’Etudes approfondies (DEA) en Sciences de l’Environnement, option qualité de l’eau, matricule de solde n°605 833/C, est nommée Inspecteur technique au ministre de l’Eau et de l’Assainissement ;



Monsieur Modou Bassirou NDAO, Secrétaire d’Administration matricule de solde 625 108/Z, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Barkédji, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Bambilor, département de Rufisque en remplacement de Monsieur Marcel Mbaye THIAW, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Marcel Mbaye THIAW, Secrétaire d’Administration matricule de solde 508 063/P, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Bambilor, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiaroye, Département de Pikine, en remplacement de Monsieur Medoune MBOUP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Cheikh Anta DIENG, Secrétaire d’Administration matricule de solde 512 105/Z, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Keur Mboucki, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Lambaye, Département de Bambey, en remplacement de Monsieur Ibrahima BARRY, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite

Monsieur Abdou Aziz DIAGNE, Attaché d’Administration, matricule de solde 510 590/H, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiénaba, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Rufisque-est, Département de Rufisque, en remplacement de Monsieur Mountaga Daha SALL, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Ndiack SARR, Instituteur matricule de solde 511 794/C, précédemment Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndande, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Thiénaba, Département de Thies, en remplacement de Monsieur Abdou Aziz DIAGNE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Salif BA, Instituteur, matricule de solde 511 403/B, précédemment Adjoint au préfet de l’Arrondissement de Linguère, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Barkédji, Département de Linguère, en remplacement de Monsieur Modou Bassirou NDAO, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mamadou BADIANE, Educateur préscolaire, matricule de solde 514 059/B, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Koussanar, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Ndande, Département de Kébémer, en remplacement de Monsieur Ndiack SARR, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Lancé CISSE, Agent technique d’élevage, matricule de solde 513 733/Z, précédemment Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Saré Bidji , est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Keur Mboucki, Département de Birkilane, en remplacement de Monsieur Cheikh Anta DIENG, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Moussa FAYE, Instituteur, matricule de solde 639 491/P, est nommé Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Nyassia, Département de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Bernard SARR, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Ababacar Sadikh COULIBALY, Professeur de collège d’enseignement moyen, matricule de solde 649 308/Z, est nommé Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Koussanar, Département de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Mamadou BADIANE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Aliou NDIAYE, Instituteur, matricule de solde 627 788/D, est nommé Adjoint au sous-préfet de Rao, Département de Saint-Louis, en remplacement de Monsieur Omar Sarr DIOP, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Youssouf TRAORE, Instituteur, matricule de solde 630 110/C, est nommé Adjoint au sous-préfet de l’Arrondissement de Saré Bidji, Département de Kolda, en remplacement de Monsieur Lancé CISSE, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Caty SARR, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 681 459/I, précédemment Adjoint au préfet du Département Kolda, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Linguère, en remplacement de Monsieur Salif BA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Omar Sarr DIOP , Secrétaire d’Administration, matricule de solde 638 488/G, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’arrondissement Rao, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Kolda , en remplacement de Madame Caty SARR, appelée à d’autres fonctions ;



Monsieur Mamadou Farba SY , Secrétaire d’Administration, matricule de solde 661 449/H, précédemment Chef de la Division du cadre de Travail et de Vie à la Direction général de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Saraya , en remplacement de Monsieur El Hadji Chérif Moulaye SALL, appelé à d’autres fonctions.



