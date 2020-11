Nomination par décret - Idrissa Seck à ses détracteurs: "J’ai appris d’un grand soufi, que la nécessité crée l’exception, même en religion"

Le nouveau président du Conseil économique social et environnemental (Cese) a répondu à ses détracteurs, lors de son installation à la tête de ladite institution.



En effet, Idrissa Seck avait déclaré qu’il n’accepterait plus une nomination par décret et lorsqu’’il a été choisi par le Président Sall, ses propos ont été largement partagés sur les réseaux sociaux. Et pour s’expliquer sur sa déclaration, il a dit : « S’agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j’ai appris d’un grand soufi que la nécessité crée l’exception, même en religion ».











