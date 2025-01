Nomination polémique de Aoua Bocar Ly: Ousmane Sonko clôt le débat, défend Diomaye et recadre les militants (Vidéo) Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 00:13 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: Le leader de Pastef et actuel Premier ministre vient de s'adresser à ses militants sur le réseau Social X sur la polémique sur la nomination de Aoua Bocar Ly comme membre du CNRA. Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a apporté des éclaircissements sur cette nomination polémique et défendu le Président de la République Diomaye Faye face aux attaques de ses militants. (Vidéo)



Source : Source : https://www.xalimasn.com/nomination-polemique-de-a...

