Nominations : Daouda Diop et Meissa Cellé Ndiaye, deviennent des généraux Daouda Diop, Gouverneur du palais, et le colonel Meissa Cellé Ndiaye, Aide de camp du président de la République, ont été élevés au grade de général, Ce, par le chef de l'État Macky Sall. Les deux hommes sont peints comme des militaires chevronnés et épris de justice.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 15:56 | | 0 commentaire(s)|

Dépositaire des secrets de la République: Colonel Meissa Cellé Ndiaye, aide de camp du Président Sall, l'incarnation de la discrétion





Ceci est un portrait non autorisé ... Le journaliste a été indépendant ( Archive de Leral )





Le colonel Meissa Cellé Ndiaye, aide de camp du Président de la République, Macky Sall est un militaire chevronné, épris de justice, très réservé et à distance d'avec les affairistes du pouvoir. Très méthodique et organisé dans la mise en pratique des exigences de sa mission, Cl Meissa Cellé Ndiaye se détourne de tout compromis, lié à l’intérêt crypto-personnel. Son idéal, d’après ses proches, consiste à servir sa nation et à remplir sa mission d’homme de confiance de manière indéfectible. Leral…





Dépositaire des secrets de la République: Colonel Meissa Cellé Ndiaye, aide de camp du Président Sall, l'incarnation de la discrétion





Le Colonel Meissa Ndiaye dans le viseur des opportunistes de la République, est un professionnel aguerri de la gestion des affaires liées à son métier. Etant aide de Camp du Président de la République, il s’évertue au quotidien, à donner le meilleur de sa personne pour donner entière satisfaction. Décrit comme étant un militaire, bien outillé, il accomplit avec brio les tâches liées à son travail d’aide de camp.



Ainsi, ayant des ambitions sournoises et animé d’une mauvaise foi, regrette-t-on, le parlementaire, Moustapha Cissé Lô a pris récemment le malin plaisir de le citer dans une affaire, liée à la distribution des semences agricoles. Voyant ses attaques injustifiées, certains considèrent que l’ex-président du parlement de la Cedeao s’est engagé dans un terrain sinueux. Cissé Lô, très prolixe et parfois bavard, en essayant de discréditer les plus crédibles, agit à dessein pour bénéficier de profits ou de marchés d’Etat. Ainsi, il prend sa gâchette (sa langue en l'occurrence), pour tirer à tout-va sur des personnalités intransigeantes, gravitant autour du Chef de l’Exécutif.



Mais, les proches du natif de Coki, un militaire bien préparé à aller au front contre les pratiques mafieuses, disent que le Colonel Meissa Cellé Ndiaye est un dur à cuire par rapport à ses convictions. Pas facile à manœuvrer ou à faire faire des choses aux antipodes de ses croyances, des objectifs de sa mission, Cl Meissa Ndiaye, armé de sa réserve habituelle, continue à faire son travail dans les règles de l’art.



Décrit d'une générosité exemplaire, l'homme qui ne fait rien sans ordre, est d'une très grande utilité pour sa localité de naissance, Coki. Habituellement, il apporte son aide aux villages de sa zone natale, appuie les collèges et les écoles élémentaires. Toute la population de Coki et de ses environs lui reconnaît ses qualité et valeurs humaines, jalousement, préservées. Il en a fait, révèle-t-on, une viatique de vie.



A retenir que l’aide de camp, une fonction méconnue voire même, inconnue du grand public, reste un homme de l’ombre. N’ayant pas de fiche de tâches, d’organisation écrite sur ce qu’il doit faire, l’aide de camp n’a qu’un seul patron, c’est le Chef de l’Etat, dont il dépend directement. Sa première mission est de régler les affaires privées du président de la République. Ainsi, il est dévolu à l’aide de camp, la préparation des voyages officiels et leur sécurisation.



D’ailleurs, c’est l’aide de camp qui passe les commandes d’avions, s’occupe des listes et de la répartition des invités etc. Il assure la liaison avec les armées, notamment, le sujet de discussion. C’est-à-dire, tout ce qui concerne son environnement immédiat. L’aide de camp, découvre-t-on, est une personne à qui, l’on demande une très grande discrétion et une loyauté indéfectible. Il doit par ricochet, être un homme de confiance absolue, devant maintenir une certaine distance. Intervenant dans le domaine du stratégique, de la sphère privée, l’aide de camps est un homme structurellement secret.



Le colonel Meissa Cellé Ndiaye, natif de 1961 à Coki, bénéficiaire de la nomination dans de l’Ordre national du Lion, le 24 mars 2016, remplit avec loyauté, réserve et détermination son travail. Rien ne semble l’ébranler. Aux commandes, il refuse le compromis des lobbies et des politiciens affairistes… Donc, c’est peine perdue pour ceux qui veulent ternir son image de prestige.

Le colonel Daouda Diop n’est plus Gouverneur militaire du Palais. Il est promu Commandant de la Gendarmerie mobile, remplaçant le général Thiaka Thiaw, nouveau haut commandant en second de la Gendarmerie. Après une maîtrise en droit privé-option judiciaire, entre 1988 et 1992, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Colonel Diop a entamé sa formation militaire, intégrant jusqu’en 1994, l’école nationale des officiers d’active, puis l’école d’application d’infanterie, qu’il a quittée en 1995 pour l’Université Paris Sud. Avant d’intégrer l’École des officiers de la gendarmerie nationale, entre 1995 et 1996.



Il a été Directeur de l’Administration pénitentiaire (DAP), de décembre 2015 à novembre 2017.

Il a été élevé au grade de chevalier de l’ordre du Mérite, par le président de la République française, Emmanuel Macron. La médaille lui a été remise, en décembre 2019, par l’ambassadeur de France au Sénégal.



Cette distinction récompensait son travail à la tête de l’administration pénitentiaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos