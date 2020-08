Nominations au sein de la Police: Jeu de chaises musicales et nouvelles créations Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Août 2020 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|







Source : Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a procédé à des mutations dans les postes de Direction dans les commissariats ainsi que la création de nouveaux postes. Il s’agit de la nomination du commissaire urbain de Nioro, celui de Linguère et celui de Koungheul. Le commissaire du Point E Ibrahima Diallo rejoint, lui, Mbacké, celui de Thiaroye Khadidiatou Sall , Rebeuss et le commissaire Ahmet Thiam désormais ancien chef de la division de services à la direction de l’école nationale de Police, devient le commissaire du Point E.Source : https://www.dakarposte.com/Nominations-au-sein-de-...

