Nominations en Conseil des Ministres de ce mercredi 11 juin 2022

- Monsieur Alexandre NGOM, Ingénieur Polytechnicien, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société Réseau Gazier du Sénégal (RGS) ;



- Monsieur Abdoulaye TOURE, Conservateur, est nommé dans les fonctions de Directeur de la Bibliothèque de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour une période de trois (03) ans, en remplacement de Monsieur Papa Arona NDIAYE, admis à la retraite ;



- Sont nommés Professeurs titulaires à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à compter du 1er octobre 2021 :

• Monsieur Amadou Oury BA, spécialité : Allemand ;

• MonsieurMamadou FALL, spécialité : Histoire moderne et contemporaine;

• MonsieurAlioune Badara KANDJI, spécialité : Littérature anglaise ;

• Monsieur Maguèye NDIAYE, spécialité : Civilisation et histoire des idées islamiques.