Nominé pépite du mois d’avril à Metz, Lamine Camara en tête des votes

Le milieu de terrain sénégalais de Metz (France) Lamine Camara, nominé pour le titre du meilleur jeune joueur du mois d’avril en Ligue 2 française, est en tête des votes sur Twitter. Le joueur de 20 ans totalisait jeudi 48% des votes, suivi du Français Junior Mwanga de Bordeaux (28%) et Niels Nkounkou de l’AS Saint-Étienne (24%). Lamine Camara est arrivé au FC Metz en mars dernier, en provenance de Génération Foot (Ligue 1 sénégalaise). Désigné meilleur joueur de la dernière Coupe d’Afrique des nations (Can) des moins de 20 ans remportée par le Sénégal, Camara a joué deux matchs avec son nouveau club. Il a écopé d’un carton rouge lors de sa deuxième sortie contre Saint-Étienne, le 22 avril dernier. En plus de sa suspension, le joueur sénégalais pourrait prolonger de quelques jours son absence sur les pelouses à cause d’une blessure à la cheville.









Source : https://www.jotaay.net/Nomine-pepite-du-mois-d-avr...