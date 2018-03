Non, Monsieur le Président, ressaisissez-vous, nous n’avons pas besoin d’un nouveau palais présidentiel!

Donc, nous appelons le Gouvernement du Sénégal à hiérarchiser les priorités du peuple en lieu et place de grands projets infrastructurels sans aucun impact sociétal comme cette annonce de construction d’un nouveau palais présidentiel.



Gouverner, c'est rendre l’action de l’Etat à la fois plus efficace et plus proche des citoyens.L'Etat doit, aujourd’hui plus que jamais, protéger les citoyens les plus fragiles, garantir l’égalité des droits et des chances et assurer la sécurité et l’exercice des libertés. Babacar BA

Président Alternatives Citoyennes

Passés (ou presque) les désordres nés des dernières législatives, les problèmes aujourd’hui ont pour noms crises scolaire et universitaire, crise de la santé, problème d’accès à l’eau potable, chômage endémique et immigration clandestine de nos jeunes, déficit commercial chronique, dette intérieure et défaut de paiements...Donc, nous appelons le Gouvernement du Sénégal à hiérarchiser les priorités du peuple en lieu et place de grands projets infrastructurels sans aucun impact sociétal comme cette annonce de construction d’un nouveau palais présidentiel.

