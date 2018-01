Non Président Wade, le Sénégal ne sera jamais ridiculisé Pour un pays comme le Sénégal c'est une honte de voir une opposition sans vision et qui s’accroche sur un ancien président centenaire comme leader. Je ne sais pas si ailleurs dans le monde, il y a des opposants qui se comportent de la sorte, mais il est temps que les sénégalais prennent les mesures idoines afin de sauver le Sénégal du ridicule.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Janvier 2018 à 20:30 | | 0 commentaire(s)|

Car chercher dans toute occasion à ridiculiser le peuple sénégalais, ce n’est plus une bataille politique contre le Président Macky SALL et son Régime. Depuis son départ le président WADE et ses suiveurs libéraux ont tout fait pour déstabiliser le pays mais en vain. Maintenant leur combat c’est de ridiculiser le peuple sénégalais. Doit-on les laisser faire impunément ? Si le Président Macky SALL a gagné les élections en 2012, c’est parce qu’il avait l’étoffe d’un leader politique déterminé car sachant exactement ce que le peuple attendait de lui. Contrairement à notre opposition. Une opposition sans âme, sans leader et sans projet de société pour le Sénégal. Une opposition qui compte sur un fils à papa, un bambin trouillard doublé d’un grand voleur de deniers publics (Karim WADE). Une opposition qui compte sur un ancien président centenaire, calculateur, manipulateur dépourvu de tous respects pour les populations sénégalaises (Abdoulaye WADE). Une opposition qui compte sur un éternel candidat à la candidature, un médiocre politicien, toisant du haut de ses 1,50m, avec mépris tous les leaders politiques et intellectuels sénégalais (Idrissa SECK). Bref, ces libéraux se foutent vraiment des sénégalaises et des sénégalais.

Il est temps que les chefs religieux, les chefs coutumiers, les populations sénégalaises, fassent comprendre à Abdoulaye WADE que le Sénégal n’est pas sa propriété. La dignité et l’honneur du peuple sénégalais ne peuvent être mis au service de son rejeton à lui tout seul. Abdoulaye WADE dans sa luxueuse villa à Versailles, ville symbole de la Royauté française, et son fils entretenu comme un Prince à Doha, ne peuvent tout de même pas continuer à humilier le Sénégal sans que des mesures ne soient prises enfin. S’ils veulent manifester contre la France, contre Macron président de la France, eh bien ils n’ont qu’à le faire en France d’autant plus qu’ils sont citoyens français tous les deux. Peuple sénégalais réveillez-vous enfin. Qu’est ce que le Sénégal n’a pas donné à Abdoulaye WADE et sa famille pour mériter un tel traitement de sa part ? La paix et l’unité du peuple sont en danger de par la seule responsabilité d’Abdoulaye WADE. Que dire de leurs suiveurs patentés, une génération de cadres politiques et intellectuels qui ne peut se détacher de la tutelle d’un leader qui incontestablement, manifeste les syndromes d’Alzheimer. Des sacs à paroles, des hâbleurs patentés qui sillonnent les organes de presse et plateaux de télévision pour débiter des cargaisons de mensonges afin de masquer leurs incompétences. Ils vont jusqu’à refuser l’invite au dialogue du Président Macky SALL. Et pourtant le pays n’est absolument pas en « cale sèche » pour appeler au dialogue. Le Sénégal est en mouvement constant sous la houlette du Président Macky SALL. Mais soucieux du renforcement de la démocratie au Sénégal, le Président Macky SALL offre à cette opposition statique un moyen de bouger enfin dans le bon sens. Hélas, cette opposition soufflant le chaud par son arrogance et son incompétence, l’opposition libérale ne fait pas fi de l’ampleur de sa noble tâche. D’abord celle de citoyens patriotes, responsables pour la paix et l’unité du peuple. Ensuite, celle d’être une ne force pas de propositions pour le pouvoir, mais de perspectives pour l’avenir et pour les populations. Une opposition républicaine avec un programme et des objectifs impersonnels clairs, avec un leader reconnu par tous. Voilà la noble tâche que devrait incarner ou porter une opposition digne de ce nom. Le manque d’idéologie, de vision, et leur subordination à un leader en décadence qui a fini de prouver ses carences plongent le Sénégal dans une démocratie en recule. Quel gâchis vraiment. Non le Sénégal ne sera jamais ridiculisé, mais eux oui par le peuple sénégalais comme ils l’ont été en mars 2012.



Aliou Ndao FALL

Secrétaire National chargé de la Diaspora.









