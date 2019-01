Non au misérabilisme ! (Par Soro DIOP)

Aux jeunes kenyans, à Nairobi, le Président américain Barack Obama

avait lancé : «L’Afrique est en marche. Il n’y a aucune limite à ce que

vous pouvez accomplir».



Le Président de la République lui, sans

discours oiseux mais sans désemparer montre, par l’exemple, à la

jeunesse sénégalaise qu’il n’y a effectivement aucune limite à ce

qu’elle peut accomplir.



A ceux qui avaient émis de doute, à ceux qui ont dénigré le projet du

Train Express Régional (TER), en distillant de fausses sommes

d’argent, à ceux qui l’ont décrié sous prétexte que les priorités sont

ailleurs se faisant partisans du misérabilisme,-comme si le Sénégal ne

méritait pas d’emprunter le train de la modernité, d’être dans l’ère du

temps-, la réponse du Président de la République par la cérémonie de

réception du 14 janvier 2019, aura très symbolique. Symbolique de la

puissance d’une ambition forte qui porte un pays vers l’émergence.

Même un économiste de bazar sait chaque route tracée, chaque piste

de désenclavement ouverte, chaque gare disponible créent des

écosystèmes financiers.



A propos du TER, les adversaires du Président Macky Sall se sont

abimés en thèmes et souvent en anathèmes pour noircir les pages des

journaux, brouiller les ondes des radios et polluer les petits rectangles.

Voilà l’immobilisme politique dans lequel ils n’ont eu cesse de bouger

face à ce projet-phare du Plan Sénégal Emergent (PSE). Beaucoup

d’entre eux avaient sans doute nourri le rêve de voir ce rêve enseveli



Un gros bonus électoral pour le Président Macky Sall, redoutaient-ils.

Eh bien, le rêve est devenu bel et bien une réalité. Et de quelle

manière ? D’une très belle manière !



Une meute électronique avait poussé des urticaires dans les réseaux

sociaux, lorsqu’on a fait remarquer que le Président Macky Sall a

réussi, en moins de 7 ans, une prouesse économique jamais enregistrée



dans l’histoire de l’évolution de l’économie sénégalaise. Nous

ajoutons au risque de provoquer chez eux des infarctus que sa

prouesse est aussi d’ordre infrastructurel. Jamais autant d’ouvrages de

haute portée sociale et économique n’ont été réalisés en si peu de

temps dans l’histoire du Sénégal. C’est ça la vérité. Qu’on nous

montre et démontre, preuves à l’appui, le contraire !



Le TER constitue l’un des projets emblématiques du Président Macky

Sall, à côté de tant d’autres dans les domaines de l’Education, de la

Santé, de l’Agriculture, du Tourisme, du secteur aéroportuaire et des

Nouvelles Technologies.



La réception du TER est en elle-même un événement historique qui

sera marbrée dans les annales des infrastructures dédiées à la mobilité

urbaine. Dans son livre, «Le Sénégal au cœur», le Président Macky

Sall avait marqué toute sa satisfaction par rapport à ce grand projet qui

participe de la transformation de notre économie. Il en parlait comme

de «l’une des plus belles réalisations, (…) Il roulera à 160

kilomètres/heure entre l’aéroport et la capitale, avec une capacité de

150 000 passagers par jour. Ce qui signifie un temps de trajet de

quarante à cinquante minutes. Ce changement dans les transports

publics autour de Dakar sera couplé à un programme de bus sur des

voies réservées, avec des bus rapides de transit (BRT)», lit-on dans

son livre.



Avec la réception du TER, se concrétisent la force volontaire guidée

par l’action productive et l’énergie combative. La plus belle arme

comme réponse aux tempêtes verbales. Les porteurs de ces paroles

confirment une vérité proverbiale : «les tonneaux vides font beaucoup

de bruit».



Depuis des années, ce sont par des actions, des actes et des réalisations

aux effets socio-économiques considérables que le Président Macky

Sall répond à ses détracteurs. A ses adversaires. A ses opposants. Par

la force de l’action. Par des faits qui, comme le disait Durkheim, sont

faits. Par le silence éloquent de ses réalisations dans tous les secteurs.

Pour emprunter la métaphore à René Char, le Président Macky Sall



signe ce qui éclaire le chemin des Sénégalais et non ce qui

l’assombrit. C’est cette ambition toujours naissante, qui n’a point

d’âge, qu’il lèguera à la jeunesse pour oser l’avenir. Par ses

réalisations qui portent le courage de hisser le Sénégal sur les cimes de

la modernité à l’instar des grandes nations émergentes, il se situe loin,

très loin de ceux qui veulent s’ériger en maitres du chaos.



Chaque réponse du Président Macky Sall par des actes et des

réalisations constitue un coup de pied dans les fourmilières des

démagogies, des manipulations et autres enfumages auxquels se

livrent ses contempteurs qui pensent que, par de tels subterfuges

pernicieux, des farces d’adultes, comme l’illustrent les dossiers

farfelus de certains recalés des parrainages, le Sénégal sera rongé par

la gale du pessimisme. Ou que les Sénégalais succomberont aux

sirènes des contestations stériles et aux enflures populistes.

