Non au mutisme face à Trump ! (Serigne Gora Sèye) Les musulmans sont restés inactifs après la volonté de Trump de transférer l'ambassade des Usa à Jérusalem. Du coup, il reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État juif.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Décembre 2017 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

Le président américain est aux antipodes des droits internationaux. Il a agi à l'encontre des lois édictées.



Ce qui est triste et désolant, c'est le mutisme des Sunnites du monde qui ne considèrent plus Israël comme ennemi mais plutôt l'Iran, un pays musulman.



Seul le Hamas considéré comme organisation terroriste par les Sunnites et les Occidentaux, a réagi.

Un paradoxe sans commune mesure. Une blessure infligée à notre religion. Oui, l'Islam pleure. L'Islam est malmené. Qui pour essuyer ses larmes ?



Le Mouvement "Les Serviteurs de l'Islam" dont je suis le responsable moral, dénonce avec véhémence, cet acte de Donald Trump et appelle tous les musulmans à rester debout contre cette forfaiture.















Serigne Gora Sèye, responsable du Mouvement "Serviteurs de l'Islam"





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook