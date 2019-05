Accueil Envoyer Partager sur facebook Non, l'agent de la CIA "Bill Oxley" n'a pas avoué avoir assassiné Bob Marley avec un "virus du cancer" Rédigé par La rédaction de leral.net le 11 Mai 2019 à 15:56 Lorsque Bob Marley, légende du reggae, décéda d'un cancer en 1981, à l'âge de 36 ans à peine, ce fut plus qu'une tragédie : il s'agissait d'un meurtre commis par la CIA.

Ou alors une histoire partagée sur Facebook. Il est accompagné de quelques titres : « J'ai tué Bob Marley, avoue un ancien agent de la CIA » ou « J'ai tué Bob Marley - Un agent de la CIA confesse sur son chapiteau » (sic) ou « L'ex-agent de la CIA, Bill Oxley, explique comment il a tué Bob Marley ”.

Bill Oxley, un ancien agent de la US Central Intelligence Agency, âgée de 79 ans, aurait avoué sur son lit de mort avoir assassiné Marley en l'infectant avec « des virus et des bactéries du cancer ».



La théorie du complot qui dure depuis longtemps



Jusqu'à présent, l'histoire a été vérifiée et jugée fausse par Channel 4 News, au Royaume-Uni, et par Snopes, vérificateur des faits américain. Mais cela n'a pas empêché les musiciens TI et Busta Rhymes de croire que c'était vrai. Les théories du complot selon lesquelles la CIA a tué Marley sont en ligne depuis des années.



Les chaînes Snopes et Channel 4 ont toutes deux retracé la source de l'histoire en créant un site Web "peu recommandable " et "notoire en faux", YourNewsWire , qui l'a publié le 30 novembre 2017. Le lien d'origine redirige maintenant vers un site appelé News Punch, dont le slogan est : "Où les peurs grand public à marcher". Mais l'histoire est la même.



"Le site est enregistré par Sean Adl-Tabatabai, un ancien producteur de la BBC qui a ensuite travaillé pour le site Web sur la théorie du complot de David Icke, qui croit que le monde est contrôlé par des lézards prédateurs qui exigent des sacrifices humains", a déclaré Channel 4 .



Qui est 'l'ex-agent de la CIA Bill Oxley'?



Snopes affirme qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'un Bill ou de William Oxley "ayant une quelconque association avec la CIA, et ni son nom, ni les citations qui lui sont attribuées, ni les faits fondamentaux de l'histoire de Your News Wire ne sont corroborés nulle part ailleurs".



Et la photo d'Oxley - un vieil homme blanc dans un lit d'hôpital - utilisée dans certaines versions de l'histoire, y compris l' original , est en fait une photo d'un photographe polonais . Il vient d'être retourné horizontalement.



Channel 4 a vérifié l'histoire en décembre 2017, quelques jours après sa première apparition en ligne. Et ils ne trouvèrent aucune trace de la présence d’Oxley à l’hôpital à partir de laquelle l’histoire affirmait qu’il avait avoué.



«L'article indique que Bill Oxley est un patient de l'hôpital Mercy dans le Maine, en Amérique. Mais il ne l’est pas », déclare Channel 4.



Ils ont téléphoné à l'hôpital, mais «on nous a dit qu'il n'y avait personne sous ce nom. Ils ne connaissaient pas non plus personne, appelée Oxley, qui y avait été patiente ces dernières semaines. »



Qu'en est-il des virus et des bactéries cancérigènes?



"Si vous vouliez assassiner quelqu'un, ce serait une très mauvaise façon de le faire", déclare Channel 4.



Il peut être possible de provoquer le cancer chez une personne en l'infectant avec un virus connu pour provoquer le cancer.



«Il a été démontré que certains virus et bactéries augmentaient vos chances de développer des types de cancer à long terme, mais la recherche en était à ses balbutiements au moment de la mort de Marley et n’est pas encore totalement comprise, même à l’heure actuelle», déclare Channel 4.



Snopes ajoute: «Les mécanismes précis pour« infecter »une personne atteinte de cancer sont incertains, ce qui signifie que le résultat final souhaité, la mort causée par le cancer, serait loin d'être assuré.



«Et si la cause ultime de la mort, le cancer, aurait certainement l'avantage de prévenir les suspicions, il peut s'écouler des années avant qu'une personne décède du cancer. Cela saperait l'un des objectifs principaux d'un assassinat: empêcher rapidement un individu de faire ou de dire quelque chose. "



Comme le fait remarquer Channel 4, si la CIA avait voulu assassiner Marley sans éveiller les soupçons, il aurait été plus rapide et plus simple d'utiliser de la ricine, du cyanure ou même un empoisonnement par rayonnement.



"Mais essayer de lui donner le cancer serait beaucoup plus difficile et beaucoup moins efficace."







