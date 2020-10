Non le Thiebou Dieune ne va pas disparaître- Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Octobre 2020 à 17:27 | | 0 commentaire(s)|

Les Sénégalais peuvent etre rassurés . Le « Thiebou Dieune » ne va pas disparaître, a dit e ministre de la Pêche et de l’Economie maritime sur Le Jury du Dimanche, l’émission de Iradio, animée par Mamoudou Ibra Kane. L’inquiétude liée au riz au poisson vient de la rareté du poisson dans les eaux sénégalaises.

« Les poissons n’ont pas de nationalité, ils migrent » a soutenu Alioune Ndoye avant de préciser : « J’ai demandé aux armateurs que dans une période comme ça, d’inverser un peu la tendance. Et dans les 24 heures qui suivent, un seul armateur a débarqué 45000 tonnes au marché de Pikine. 80% du poisson sont exportés pour ceux qui sont en zone d’exportation. Ils ne sont pas nombreux ». Cette demande intervient à cause de l’hivernage où les poissons sont naturellement rares. C’est donc la solution trouvée pour pallier au manque des ressources piscicoles sur le marché local.



