Non paiement de salaires des contractuels du Pndss: Des syndicalistes de la Santé annoncent un plan d’action

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Octobre 2024 à 11:35

Dans le secteur de la Santé, le climat social est en phase d’entrer en ébullition. Dans une déclaration publiée dimanche, l’Alliance des syndicats autonomes de la Santé (Asas) a annoncé un plan d’action pour exiger le paiement des salaires des contractuels du Pndss et la motivation nationale du 3ème trimestre 2024. «Un sit-in national d’avertissement sera tenu le vendredi 11 octobre 2024 de 10h à 13h avec le respect des urgences et du service minimum, pour protestation contre cette situation plus que bizarre et injustifiable qui serait causée par un épuisement de la ligne budgétaire servant aux paiements des émoluments dès le mois d’août de l’année budgétaire», ont prévu Mballo Dia Thiam et Cie, nous dit Bes bi.



Cette phase, menacent les syndicalistes, «sera précédé d’un dépôt de préavis couvrant la période du 11 novembre 2024 au 11 janvier 2025 pour exiger du gouvernement le paiement immédiat des salaires et accessoires de salaire des contractuels dus et leur sécurisation pour le reste de l’année ainsi que l’application des accords résiduels gouvernementAnd Gueusseum».

Ndèye Fatou Kébé