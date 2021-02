Non respect du couvre-feu: 37 personnes interpellées, 5 voitures saisies à Mbour A Mbour, la population se relâche de plus en plus. Pour preuve, durant le week-end, les patrouilles menées par la police dans la capitale de la Petite Côte et à Saly, ont permis de mettre la main sur 37 personnes pour violation du couvre-feu.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021

En plus des arrestations, 05 pièces de véhicules ont été saisies et un véhicule mis en fourrière.



Malgré la hausse des cas de covid-19 issus de la contagion communautaire à Mbour, le début de la chaleur pousse les Mbourois à sortir durant la période du couvre-feu.









L'As

