Non-respect du couvre-feu : Le propriétaire d'une boîte de nuit et son personnel arrêtés Rédigé par leral.net le Lundi 25 Janvier 2021

Le propriétaire de la boîte de nuit "Cosmos", connu sous le nom d'Ablo et l'ensemble de son personnel viennent d'être arrêtés par la gendarmerie de Ouakam. Ce, pour non respect du couvre-feu. Les faits se sont déroulés aux environs de 21h30. Une arrestation qui a lieu quelques heures après la sortie d'un communiqué émis par le Collectif des riverains des Almadies. Ces derniers attiraient plus tôt dans la matinée l'attention des autorités sur les agissements de certaines boites de nuit comme le Cosmos ou le Timis. En effet, selon le collectif "malgré le couvre-feu, les habitués de ces lieux viennent un peu plus tôt que d'habitude et en grand nombre, alors que les rassemblements sont interdits en cette période de pandémie". Il exigeait ainsi de l'Etat "la fermeture de ces lieux, car restaurant ou non, les rassemblements sont interdits principalement dans les bars et café" et "l'arrêt par la gendarmerie, de ces rassemblements quotidiens". Un appel, qui visiblement n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd avec l'arrestation du propriétaire de Cosmos. Nous y reviendrons.



Source : http://www.senemedia.com/annonce-35095-non-respect...

